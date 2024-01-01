CTrapezoidMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance trapézoïdale avec les paramètres X1, X2, X3 et X4.

Description

La fonction est formée par approximation linéaire par morceaux. C'est une généralisation de la fonction triangulaire vous permettant d'assigner un noyau d'ensembles flous comme intervalle. Une telle fonction d'appartenance la rend possible pour interpréter de manière pratique des évaluations optimistes/pessimistes.

La fonction est utilisée pour définir des fonctions d'appartenance asymétriques des variables avec leurs valeurs les plus critiques définies dans un certain intervalle.

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CTrapezoidMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description X1 Retourne et définit la valeur du premier point de l'axe X. X2 Retourne et définit la valeur du deuxième point de l'axe X. X3 Retourne et définit la valeur du troisième point de l'axe X. X4 Retourne et définit la valeur du quatrième point de l'axe X. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple