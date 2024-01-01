CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous la forme d'un produit de deux fonctions sigmoïdes avec les paramètres А1, А2, С1 et С2.

Description

Le produit de deux fonctions d'appartenance sigmoïdes est appliqué pour définir les fonctions asymétriques lisses. Elle permet de créer des fonctions d'appartenance avec des valeurs égales à 1 commençant avec la valeur de l'argument. De telles fonctions conviennent si vous avez besoin de définir des termes linguistiques tels que "short" ou "long".

Déclaration

class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions

Méthodes de classe

Méthode de classe Description A1 Retourne et définit le rapport de la pente de la première fonction d'appartenance. A2 Retourne et définit le rapport de la pente de la deuxième fonction d'appartenance. C1 Retourne le paramètre de la coordonnée d'inflexion de la première fonction d'appartenance. C2 Retourne le paramètre de coordonnée d'inflexion de la deuxième fonction d'appartenance. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Exemple