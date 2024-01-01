CNormalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance symétrique gaussienne avec les paramètres B et Sigma.

Description

La fonction d'appartenance gaussienne symétrique est formée en utilisant une distribution gaussienne. La fonction est lisse et prend des valeurs différentes de zéro le long de toute la zone de définition.

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CNormalMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description B Retourne et définit le centre de la fonction d'appartenance. Sigma Retourne et définit le paramètre de courbure de la fonction d'appartenance. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple