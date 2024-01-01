CNormalMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance symétrique gaussienne avec les paramètres B et Sigma.
Description
La fonction d'appartenance gaussienne symétrique est formée en utilisant une distribution gaussienne. La fonction est lisse et prend des valeurs différentes de zéro le long de toute la zone de définition.
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CNormalMembershipFunction
Méthodes de classe
Méthode de classe
Description
Retourne et définit le centre de la fonction d'appartenance.
Retourne et définit le paramètre de courbure de la fonction d'appartenance.
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
