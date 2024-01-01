DocumentationSections
CNormalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance symétrique gaussienne avec les paramètres B et Sigma.

Description

La fonction d'appartenance gaussienne symétrique est formée en utilisant une distribution gaussienne. La fonction est lisse et prend des valeurs différentes de zéro le long de toute la zone de définition.  

fuzzy_norm_function

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

   class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      IMembershipFunction

          CNormalMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

B

Retourne et définit le centre de la fonction d'appartenance.

Sigma

Retourne et définit le paramètre de courbure de la fonction d'appartenance.

GetValue

Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     NormalMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Crée les fonctions membres
CNormalMembershipFunction func1(5,0.5);
CNormalMembershipFunction func2(5,1);
CNormalMembershipFunction func3(5,3);
//--- Crée les wrappers des fonctions membres
double NormalMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double NormalMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double NormalMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de lancement du script                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- crée le graphique
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"NormalMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"NormalMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("NormalMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- crée une courbe
   graphic.CurveAdd(NormalMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 0.0]");
   graphic.CurveAdd(NormalMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 1]");
   graphic.CurveAdd(NormalMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 3]");
//--- définit les propriétés de l'axe X
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- définit les propriétés de l'axe Y
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- dessin
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
