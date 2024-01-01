CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance généralisée en forme de cloche avec les paramètres A, B et C.
Description
La forme d'une fonction d'appartenance en forme de cloche est similaire aux fonctions gaussiennes. La fonction est lisse et prend des valeurs différentes de zéro le long de toute la zone de définition.
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
|
class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne et définit le rapport de concentration de la fonction d'appartenance.
|
Retourne et définit le ratio de pente de la fonction d'appartenance.
|
Retourne et définit la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance.
|
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
|
//+------------------------------------------------------------------+