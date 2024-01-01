CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance généralisée en forme de cloche avec les paramètres A, B et C.

Description

La forme d'une fonction d'appartenance en forme de cloche est similaire aux fonctions gaussiennes. La fonction est lisse et prend des valeurs différentes de zéro le long de toute la zone de définition.

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description A Retourne et définit le rapport de concentration de la fonction d'appartenance. B Retourne et définit le ratio de pente de la fonction d'appartenance. С Retourne et définit la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

