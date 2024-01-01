CNormalCombinationMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance gaussienne double face avec les paramètres B1, B2, Sigma1 et Sigma2.

Description

La fonction d'appartenance gaussienne à double face est formée en utilisant une distribution gaussienne. Elle permet de définir des fonctions d'appartenance asymétriques. La fonction est lisse et prend des valeurs différentes de zéro le long de toute la zone de définition.

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CNormalCombinationMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description B1 Retourne et définit la valeur du centre de la première fonction d'appartenance. B2 Retourne et définit la valeur du centre de la deuxième fonction d'appartenance. Sigma1 Retourne et définit le premier paramètre de la courbure de la fonction d'appartenance. Sigma2 Retourne et définit le deuxième paramètre de la courbure de la fonction d'appartenance. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple