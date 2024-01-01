CNormalCombinationMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance gaussienne double face avec les paramètres B1, B2, Sigma1 et Sigma2.
Description
La fonction d'appartenance gaussienne à double face est formée en utilisant une distribution gaussienne. Elle permet de définir des fonctions d'appartenance asymétriques. La fonction est lisse et prend des valeurs différentes de zéro le long de toute la zone de définition.
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
|
class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CNormalCombinationMembershipFunction
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne et définit la valeur du centre de la première fonction d'appartenance.
|
Retourne et définit la valeur du centre de la deuxième fonction d'appartenance.
|
Retourne et définit le premier paramètre de la courbure de la fonction d'appartenance.
|
Retourne et définit le deuxième paramètre de la courbure de la fonction d'appartenance.
|
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
|
//+------------------------------------------------------------------+