CS_ShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de S avec les paramètres А et B.

Description

La fonction définit une fonction d'appartenance en forme de S et ayant deux paramètres. C'est une fonction non décroissante prenant des valeurs de 0 à 1. Les paramètres А et В définissent l'intervalle, dans lequel la fonction progresse dans une trajectoire non linéaire et de 0 à 1.

La fonction représente des ensembles flous de type "très haut" (c'est à dire que des fonctions d'appartenance non décroissantes avec saturation sont définies).

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CS_ShapedMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description A Retourne et définit le paramètre du début de l'intervalle croissant. B Retourne et définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple