CS_ShapedMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de S avec les paramètres А et B.
Description
La fonction définit une fonction d'appartenance en forme de S et ayant deux paramètres. C'est une fonction non décroissante prenant des valeurs de 0 à 1. Les paramètres А et В définissent l'intervalle, dans lequel la fonction progresse dans une trajectoire non linéaire et de 0 à 1.
La fonction représente des ensembles flous de type "très haut" (c'est à dire que des fonctions d'appartenance non décroissantes avec saturation sont définies).
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CS_ShapedMembershipFunction
Méthodes de classe
Méthode de classe
Description
Retourne et définit le paramètre du début de l'intervalle croissant.
Retourne et définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
