|
//+------------------------------------------------------------------+
//| TriangularMembershipFunction.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Crée les fonctions membres
CTriangularMembershipFunction func1(0,2,5);
CTriangularMembershipFunction func2(0,5,10);
CTriangularMembershipFunction func3(8,8,10);
//--- Crée les wrappers des fonctions membres
double TriangularMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double TriangularMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double TriangularMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de lancement du script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- crée le graphique
CGraphic graphic;
if(!graphic.Create(0,"TriangularMembershipFunction",0,30,30,780,380))
{
graphic.Attach(0,"TriangularMembershipFunction");
}
graphic.HistoryNameWidth(70);
graphic.BackgroundMain("TriangularMembershipFunction");
graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- crée une courbe
graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 2, 5]");
graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 5, 10]");
graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[8, 8, 10]");
//--- définit les propriétés de l'axe X
graphic.XAxis().AutoScale(false);
graphic.XAxis().Min(0.0);
graphic.XAxis().Max(10.0);
graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- définit les propriétés de l'axe Y
graphic.YAxis().AutoScale(false);
graphic.YAxis().Min(0.0);
graphic.YAxis().Max(1.1);
graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- dessin
graphic.CurvePlotAll();
graphic.Update();
}