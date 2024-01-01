CSigmoidalMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sigmoïde avec les paramètres A et C.
Description
La fonction sigmoïde est appliquée lorsque l'on applique des fonctions d'appartenance monotones. Elle permet de créer des fonctions d'appartenance avec des valeurs égales à 1 commençant avec la valeur de l'argument. De telles fonctions conviennent si vous avez besoin de définir des termes linguistiques tels que "short" ou "long".
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CSigmoidalMembershipFunction
Méthodes de classe
Méthode de classe
Description
Retourne et définit le ratio de pente de la fonction d'appartenance.
Retourne et définit le paramètre des coordonnées de l'inflexion de la fonction d'appartenance.
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
