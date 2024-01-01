CSigmoidalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sigmoïde avec les paramètres A et C.

Description

La fonction sigmoïde est appliquée lorsque l'on applique des fonctions d'appartenance monotones. Elle permet de créer des fonctions d'appartenance avec des valeurs égales à 1 commençant avec la valeur de l'argument. De telles fonctions conviennent si vous avez besoin de définir des termes linguistiques tels que "short" ou "long".

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CSigmoidalMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description A Retourne et définit le ratio de pente de la fonction d'appartenance. С Retourne et définit le paramètre des coordonnées de l'inflexion de la fonction d'appartenance. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple