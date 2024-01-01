CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous la forme d'une différence entre deux fonctions sigmoïdes avec les paramètres А1, А2, С1 et С2.

Description

La fonction est basée sur une courbe sigmoïde. Elle permet de créer des fonctions d'appartenance avec des valeurs égales à 1 commençant avec la valeur de l'argument. De telles fonctions conviennent si vous avez besoin de définir des termes linguistiques tels que "short" ou "long".

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description A1 Retourne et définit le rapport de la pente de la première fonction d'appartenance. A2 Retourne et définit le rapport de la pente de la deuxième fonction d'appartenance. С1 Retourne et définit le paramètre des coordonnées de l'inflexion de la première fonction d'appartenance. С2 Retourne et définit le paramètre des coordonnées de l'inflexion de la deuxième fonction d'appartenance. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple