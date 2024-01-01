CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance sous la forme d'une différence entre deux fonctions sigmoïdes avec les paramètres А1, А2, С1 et С2.
Description
La fonction est basée sur une courbe sigmoïde. Elle permet de créer des fonctions d'appartenance avec des valeurs égales à 1 commençant avec la valeur de l'argument. De telles fonctions conviennent si vous avez besoin de définir des termes linguistiques tels que "short" ou "long".
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
Méthodes de classe
Méthode de classe
Description
Retourne et définit le rapport de la pente de la première fonction d'appartenance.
Retourne et définit le rapport de la pente de la deuxième fonction d'appartenance.
Retourne et définit le paramètre des coordonnées de l'inflexion de la première fonction d'appartenance.
Retourne et définit le paramètre des coordonnées de l'inflexion de la deuxième fonction d'appartenance.
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
