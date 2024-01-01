CZ_ShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de Z avec les paramètres А et B.

Description

La fonction définit une fonction d'appartenance en forme de Z et ayant deux paramètres. C'est une fonction non croissante prenant des valeurs de 1 à 0. Les paramètres de la fonction définissent l'intervalle, dans lequel la fonction baisse dans une trajectoire non linéaire et de 1 à 0.

La fonction représente des ensembles flous de type "très bas". En d'autres termes, elle définit des fonctions d'appartenance non croissante avec saturation.

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CZ_ShapedMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description A Retourne et définit le paramètre du début de l'intervalle décroissant. B Retourne et définit le paramètre de fin de l'intervalle décroissant. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple