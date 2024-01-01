CZ_ShapedMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de Z avec les paramètres А et B.
Description
La fonction définit une fonction d'appartenance en forme de Z et ayant deux paramètres. C'est une fonction non croissante prenant des valeurs de 1 à 0. Les paramètres de la fonction définissent l'intervalle, dans lequel la fonction baisse dans une trajectoire non linéaire et de 1 à 0.
La fonction représente des ensembles flous de type "très bas". En d'autres termes, elle définit des fonctions d'appartenance non croissante avec saturation.
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
|
class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CZ_ShapedMembershipFunction
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne et définit le paramètre du début de l'intervalle décroissant.
|
Retourne et définit le paramètre de fin de l'intervalle décroissant.
|
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
|
//+------------------------------------------------------------------+