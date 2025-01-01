IndexOf

Recherche la première occurrence d'une valeur dans une liste.

Version cherchant dans la liste entière.

int IndexOf(

T item

);

Version cherchant à partir de la position spécifiée et jusqu'à la fin de la liste.

int IndexOf(

T item,

const int start_index

);

Version cherchant à partir de la position spécifiée dans l'intervalle spécifié.

int IndexOf(

T item,

const int start_index,

const int count

);

Paramètres

item

[in] La valeur à chercher.

start_index

[in] L'indice de départ à partir duquel la recherche commence.

count

[in] La longueur de l'intervalle de recherche.

Valeur de Retour

Retourne l'indice du premier élément trouvé. Si la valeur n'est pas trouvée, retourne -1.