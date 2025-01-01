- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
IndexOf
Recherche la première occurrence d'une valeur dans une liste.
Version cherchant dans la liste entière.
|
int IndexOf(
Version cherchant à partir de la position spécifiée et jusqu'à la fin de la liste.
|
int IndexOf(
Version cherchant à partir de la position spécifiée dans l'intervalle spécifié.
|
int IndexOf(
Paramètres
item
[in] La valeur à chercher.
start_index
[in] L'indice de départ à partir duquel la recherche commence.
count
[in] La longueur de l'intervalle de recherche.
Valeur de Retour
Retourne l'indice du premier élément trouvé. Si la valeur n'est pas trouvée, retourne -1.