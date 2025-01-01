DocumentationSections
Recherche la première occurrence d'une valeur dans une liste.

Version cherchant dans la liste entière.

int IndexOf(
    item                     // la valeur à chercher
   );

Version cherchant à partir de la position spécifiée et jusqu'à la fin de la liste.

int IndexOf(
   T          item,            // la valeur à chercher
   const int  start_index      // l'indice de départ
   );

Version cherchant à partir de la position spécifiée dans l'intervalle spécifié.

int IndexOf(
   T          item,            // la valeur à chercher
   const int  start_index,     // l'indice de départ
   const int  count            // l'intervalle de recherche
   );

Paramètres

item

[in]  La valeur à chercher.

start_index

[in] L'indice de départ à partir duquel la recherche commence.

count

[in]  La longueur de l'intervalle de recherche.

Valeur de Retour

Retourne l'indice du premier élément trouvé. Si la valeur n'est pas trouvée, retourne -1.