Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>TryGetValue CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort TryGetValue Retourne l'élément de la liste situé à l'indice spécifié. bool TryGetValue( const int index, // indice T& value // variable reçevant l'élément trouvé ); Paramètres index [in] L'indice de l'élément de la liste désiré. &value [out] La variable reçevant l'élément. Valeur de Retour Retourne true en cas de succès, sinon false. TrimExcess TrySetValue