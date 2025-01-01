TryGetValue

Retourne l'élément de la liste situé à l'indice spécifié.

bool TryGetValue(

const int index,

T& value

);

Paramètres

index

[in] L'indice de l'élément de la liste désiré.

&value

[out] La variable reçevant l'élément.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.