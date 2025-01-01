DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>TryGetValue 

TryGetValue

Retourne l'élément de la liste situé à l'indice spécifié.

bool TryGetValue(
   const int  index,     // indice
   T&         value      // variable reçevant l'élément trouvé
   );

Paramètres

index

[in]  L'indice de l'élément de la liste désiré.

&value

[out]  La variable reçevant l'élément.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.