Remove

Supprime la première occurrence de l'élément spécifié dans la liste.

bool  Remove(
   T     item      // l'élément par valeur
   );

Paramètres

item
[in]  La valeur de l'élément à supprimer.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Clear
RemoveAt