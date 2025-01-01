DocumentationSections
Propriétés de la Base de Données de l'Historique

Lors de l'accès aux timeseries, la fonction SeriesInfoInteger() est utilisée pour otenir des informations sur le symbole supplémentaires. L'identifiant d'une propriété requise est passé comme paramètre de la fonction. L'identifiant peut être une des valeurs de ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Identificateur

Description

Type

SERIES_BARS_COUNT

Le nombre de barres pour le symbole et la période actuels

long

SERIES_FIRSTDATE

La toute première date pour le symbole et la période actuellement

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

Heure d'ouverture de la dernière barre du symbole et de la période

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

La toute première date dans l'historique du symbole sur le serveur quelle que soit la période

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

La toute première date dans l'historique du symbole sur le terminal client quelle que soit la période

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

Indicateur de synchronisation du symbole et de la période actuels

bool