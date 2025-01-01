- Propriétés de l'Historique
Propriétés de la Base de Données de l'Historique
Lors de l'accès aux timeseries, la fonction SeriesInfoInteger() est utilisée pour otenir des informations sur le symbole supplémentaires. L'identifiant d'une propriété requise est passé comme paramètre de la fonction. L'identifiant peut être une des valeurs de ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Le nombre de barres pour le symbole et la période actuels
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
La toute première date pour le symbole et la période actuellement
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Heure d'ouverture de la dernière barre du symbole et de la période
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
La toute première date dans l'historique du symbole sur le serveur quelle que soit la période
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
La toute première date dans l'historique du symbole sur le terminal client quelle que soit la période
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Indicateur de synchronisation du symbole et de la période actuels
|
bool