Ordres de Trading dans le Depth Of Market

Pour les actions, la fenêtre du Depth of Market est disponible, dans laquelle vous pouvez voir les ordres Buy et Sell actuels. La direction souhaitée d'un trade, le montant requis et le prix demandé sont indiqués pour chaque ordre.

Pour obtenir des informations sur l'état actuel du DOM au moyen de MQL5, il faut utiliser la fonction MarketBookGet(), qui place une "copie d'écran" du DOM dans le tableau de structures MqlBookInfo. Le champ type de chaque élément du tableau contient des informations sur la direction de l'ordre - une valeur de l'énumération ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Identificateur Description BOOK_TYPE_SELL Ordre de vente (Offre) BOOK_TYPE_BUY Ordre d'Achat (Demande) BOOK_TYPE_SELL_MARKET Ordre de vente au Marché BOOK_TYPE_BUY_MARKET Ordre d'achat au Marché

