- Propriétés de l'Historique
- Propriétés d'un Ordre
- Propriétés d'une Position
- Propriétés d'un Deal
- Types d'Opérations de Trading
- Types de Transactions de Trading
- Ordres de Trading en DOM
- Propriétés des Signaux
Ordres de Trading dans le Depth Of Market
Pour les actions, la fenêtre du Depth of Market est disponible, dans laquelle vous pouvez voir les ordres Buy et Sell actuels. La direction souhaitée d'un trade, le montant requis et le prix demandé sont indiqués pour chaque ordre.
Pour obtenir des informations sur l'état actuel du DOM au moyen de MQL5, il faut utiliser la fonction MarketBookGet(), qui place une "copie d'écran" du DOM dans le tableau de structures MqlBookInfo. Le champ type de chaque élément du tableau contient des informations sur la direction de l'ordre - une valeur de l'énumération ENUM_BOOK_TYPE.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Identificateur
|
Description
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Ordre de vente (Offre)
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Ordre d'Achat (Demande)
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Ordre de vente au Marché
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Ordre d'achat au Marché
Voir aussi
Structures et classes, Structure du DOM, Types d'opération de trading, Market Info