L'indicateur démontre l'utilisation de la bibliothèque gratuite Library for Custom Chart pour la connexion automatique des indicateurs aux graphiques personnalisés d'iCustomChart créés sur la base de leurs propres fichiers d'historique.

Lors de la connexion d'un indicateur à la fenêtre graphique, la présence d'un graphique personnalisé d'iCustomChart est vérifiée. Si le graphique personnalisé est chargé, les fonctions de la bibliothèque utilisent les données de ce graphique, sinon les données du graphique standard sont utilisées. Ainsi, l'indicateur peut fonctionner à la fois sur des graphiques personnalisés et sur des graphiques standard sans modification.

Instructions

Téléchargez le fichier de bibliothèque Library for Custom Chart et placez-le dans le dossier <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries. Téléchargez le fichier de description de la fonction de bibliothèque LibCustomChart.mqh et placez-le dans le dossier <terminal_data_folder>\MQL5\Include. Téléchargez le fichier de Nikolay Kositsyn contenant la description des classes de moyenne SmoothAlgorithms.mqh et placez-le dans le dossier <terminal_data_folder>\MQL5\Include. Téléchargez le fichier iSmoothLines.mq5 et placez-le dans le dossier <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators. Chargez iSmoothLines.mq5 dans MetaEditor et compilez ( touche F7). L'indicateur iSmoothLines.ex5 peut être exécuté à la fois sur un graphique normal et sur un graphique personnalisé, qui a été créé à l'aide de iCustomChart. Pour charger l'indicateur sur un graphique personnalisé, vous devez :

télécharger la version de démonstration ou de travail de iCustomChart et l'attacher à n'importe quelle fenêtre graphique ;

attacher ensuite iSmoothLines à la même fenêtre, qui reconnaîtra automatiquement la présence de iCustomChart et recevra de lui les données nécessaires aux calculs.