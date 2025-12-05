Rejoignez notre page de fans
Expert pour démontrer l'utilisation de la bibliothèque pour les graphiques personnalisés - expert pour MetaTrader 5
Le conseiller expert démontre l'utilisation de la bibliothèque LibCustomChart.ex5. Lorsque l'Expert Advisor est attaché à la fenêtre graphique, la présence du graphique personnalisé iCustomChart est vérifiée. Si le graphique personnalisé est chargé, les fonctions de la bibliothèque utilisent les données de ce graphique, sinon les données du graphique standard sont utilisées. Ainsi, l'Expert Advisor peut fonctionner à la fois sur des graphiques personnalisés et des graphiques standard sans modification.
Instructions:
- Télécharger le fichier de bibliothèque Library for Custom Chart.ex5 et le placer dans le dossier <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries
- Téléchargez le fichier contenant la description des fonctions de la bibliothèque LibCustomChart.mqh et placez-le dans le dossier <terminal_data_folder>\MQL5\Include.
- Téléchargez le fichier du conseiller expert Example1_LibCustomChart.mq5 et placez-le dans le dossier <terminal_data_folder>\MQL5\Experts.
- Chargez Example1_LibCustomChart.mq5 dans MetaEditor et compilez ( touche F7).
- Le conseiller expert Example1_LibCustomChart.ex5 peut être exécuté à la fois sur un graphique normal et sur un graphique personnalisé, créé à l'aide de iCustomChart.
- Pour charger l'Expert Advisor sur un graphique personnalisé, vous devez :
- télécharger la version de démonstration ou de travail de iCustomChart et l'attacher à n'importe quelle fenêtre graphique ;
- attacher ensuite Example1_LibCustomChart à la même fenêtre, qui reconnaîtra automatiquement la présence de iCustomChart et recevra de lui les données nécessaires aux calculs.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/870
