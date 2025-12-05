Une fois l'indicateur installé, un canal à trois lignes apparaît sur le graphique. L'indicateur diffère du canal standard du terminal par la présence de la ligne centrale.

Vous pouvez alors déplacer la ligne noire à sa place, la ligne rouge opposée sera ajustée en parallèle. La ligne grise centrale du canal sera automatiquement reconstruite.



Utilisez la ligne opposée pour ajuster la largeur du canal et la ligne centrale sera recalculée. Si vous avez besoin de construire un autre canal incliné, vous devez exécuter une copie de l'indicateur en spécifiant un nom différent dans les paramètres d'entrée.



Vidéo :