記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Smooth Lines - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、カスタム履歴ファイルに基づいて作成されたiCustomChartカスタムチャートへの指標の自動接続のためのカスタムチャートライブラリの無料ライブラリの使用方法を示します。
指標をチャートウィンドウに取り付けるとiCustomChartカスタムチャートの存在が確認されます。カスタムチャートがアップロードされている場合には、ライブラリ関数はそのチャートのデータを使用します。それ以外の場合は、標準チャートのデータが使用されます。したがって、指標は変更なしでカスタムおよび標準チャートの両方で作動することができます。
使用説明
- カスタムチャートライブラリライブラリファイルをダウンロードして terminal_data_folder\MQL5\Librariesに配置します。
- ライブラリ関数の説明を含むLibCustomChart.mqhファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置します。
- Nikolay Kositsinの平滑化クラスの記述を含むAlgorithms.mqhファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置します。
- iSmoothLines.mq5ファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
- iSmoothLines.mq5をMetaEditorにダウンロードしてコンパイルします（F7）。
- iSmoothLines.ex5指標はiCustomChartで作成された標準及びカスタムチャートで起動できます。
- カスタムチャート上に指標をアップロードするためには次のステップが実行される必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/869
