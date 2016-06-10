この指標は、カスタム履歴ファイルに基づいて作成されたiCustomChartカスタムチャートへの指標の自動接続のためのカスタムチャートライブラリの無料ライブラリの使用方法を示します。

指標をチャートウィンドウに取り付けるとiCustomChartカスタムチャートの存在が確認されます。カスタムチャートがアップロードされている場合には、ライブラリ関数はそのチャートのデータを使用します。それ以外の場合は、標準チャートのデータが使用されます。したがって、指標は変更なしでカスタムおよび標準チャートの両方で作動することができます。

使用説明

カスタムチャートライブラリライブラリファイルをダウンロードして terminal_data_folder\MQL5\Librariesに配置します。 ライブラリ関数の説明を含むLibCustomChart.mqhファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置します。 Nikolay Kositsinの平滑化クラスの記述を含むAlgorithms.mqhファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置します。 iSmoothLines.mq5ファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。 iSmoothLines.mq5をMetaEditorにダウンロードしてコンパイルします（F7）。 iSmoothLines.ex5指標はiCustomChartで作成された標準及びカスタムチャートで起動できます。 カスタムチャート上に指標をアップロードするためには次のステップが実行される必要があります。

iCustomChartのデモまたはフルバージョンをダウンロードして任意のチャートウィンドウに取り付けます。

その後同じウィンドウにiSmoothLinesを取り付けます。iSmoothLinesは、自動的にiCustomChartの存在を検出し、そこから計算データを取得します。