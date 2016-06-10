コードベースセクション
Smooth Lines - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、カスタム履歴ファイルに基づいて作成されたiCustomChartカスタムチャートへの指標の自動接続のためのカスタムチャートライブラリの無料ライブラリの使用方法を示します。

指標をチャートウィンドウに取り付けるとiCustomChartカスタムチャートの存在が確認されます。カスタムチャートがアップロードされている場合には、ライブラリ関数はそのチャートのデータを使用します。それ以外の場合は、標準チャートのデータが使用されます。したがって、指標は変更なしでカスタムおよび標準チャートの両方で作動することができます。

使用説明

  1. カスタムチャートライブラリライブラリファイルをダウンロードして terminal_data_folder\MQL5\Librariesに配置します。
  2. ライブラリ関数の説明を含むLibCustomChart.mqhファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置します。
  3. Nikolay Kositsinの平滑化クラスの記述を含むAlgorithms.mqhファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Includeに配置します。
  4. iSmoothLines.mq5ファイルをダウンロードしてterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
  5. iSmoothLines.mq5をMetaEditorにダウンロードしてコンパイルします（F7）。
  6. iSmoothLines.ex5指標はiCustomChartで作成された標準及びカスタムチャートで起動できます。
  7. カスタムチャート上に指標をアップロードするためには次のステップが実行される必要があります。
    • iCustomChartのデモまたはフルバージョンをダウンロードして任意のチャートウィンドウに取り付けます。
    • その後同じウィンドウにiSmoothLinesを取り付けます。iSmoothLinesは、自動的にiCustomChartの存在を検出し、そこから計算データを取得します。

iCustomChartのデモ版によるiSmoothLines操作の結果

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/869

