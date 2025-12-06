Rejoignez notre page de fans
JPTrend indicator - indicateur pour MetaTrader 5
Quelle que soit votre stratégie, vous avez besoin de savoir où sont les lignes de support et de résistance, éventuellement vous apprécierez d'être alerté si elles sont atteintes.
Cet indicateur rescanne les lignes à chaque fois que vous changez l'échelle de temps du graphique et vous envoie une alerte optionnelle si l'une d'entre elles est en dessous d'une limite paramétrable.
https://www.mql5.com/en/code/883
