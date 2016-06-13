Der Indikator zeigt die Verwendung der freien Bibliothek für benutzerdefinierte Diagramm-Bibliothek für die automatische Verbindung von Indikatoren zu benutzerdefinierte iCustomChart-Diagrammen erstellt auf der Grundlage von benutzerdefinierten Historiendateien.

Die Vorhandensein eines benutzerdefinierten iCustomChart Charts wird geprüft, wenn der Indikator zu einem Chartfenster hinzugefügt wird. Wenn ein benutzerdefinierter Chart hochgeladen wurde, verwenden die Bibliotheksfunktionen die Daten dieses Charts. Ansonsten werden die Daten des Standardcharts verwendet. Daher kann der Indikator sowohl mit benutzerdefinierten, als auch Standardchart arbeiten, ohne dass irgendwelche Änderungen erforderlich wären.

Anleitung

Laden Sie die Bibliothek für benutzerdefinierte Charts Bibliotheksdatei herunter und kopieren sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Libraries Laden Sie die Datei herunter, die die Bibliotheksfunktionsbeschreibung enthält und kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include Laden Sie die Datei Nikolay Kositsin's SmoothAlgorithms.mqh herunter, die die Beschreibung von Smootings Klassen enthält und kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include Laden Sie die Datei iSmoothLines.mq5 herunter und kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indikatoren Laden Sie iSmoothLines.mq5 in den MetaEditor und compilieren sie diese (F7) iSmoothLines.ex5 Indikator kann sowohl auf Standardcharts, als auch auf benutzerdefinierten Chart, die mit iCustomChart erzeugt wurden ausgeführt werden. Die folgenden Schritte müssen ausgeführt werden, um den Indikator auf einen benutzerdefinierten Chart anzuwenden:

Laden Sie die Demo oder vollständige Version von iCustomChart herunter und hängen Sie diese an irgendein beliebiges Chartfenster an;

dann hängen Sie iSmoothLines an das selbe Fenster an. iSmoothLines stellt automatisch das Vorhandensein eines iCustomChart fest und holt sich davon Berechnungsdaten.