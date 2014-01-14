El indicador muestra el uso de la biblioteca libre Library for Custom Chart para la conexión automática de los indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.

La presencia de un gráfico personalizado iCustomChart se comprueba cuando se añade el indicador a una ventana de gráfico. En el caso de cargar un gráfico personalizado, la biblioteca de funciones usa los datos de ese gráfico. De lo contrario, se utilizan los datos de un gráfico estándar. Por lo tanto, el indicador puede trabajar tanto con gráficos personalizados como con gráficos estándar sin necesidad de ninguna modificación.

Instrucciones

Descargue el archivo de la biblioteca Library for Custom Chart y guárdelo en carpeta_datos_terminal\MQL5\Libraries Descargue el archivo que contiene la descripción de las funciones de biblioteca LibCustomChart.mqh y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include Descargue el fichero SmoothAlgorithms.mqh de Nikolay Kositsin que contiene la descripción de las clases suavizados y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include Descargue el archivo iSmoothLines.mq5 y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators Abra iSmoothLines.mq5 con MetaEditor y compile (F7) El indicador iSmoothLines.ex5 puede ser lanzado tanto en un gráfico estándar como en uno personalizado creado con el uso de iCustomChart Los siguientes pasos deben ser ejecutados para cargar el indicador en un gráfico personalizado:

descargue la versión demo o completa de iCustomChart y cárguelo en cualquier ventana de gráfico;

luego coloque iSmoothLines en la misma ventana. iSmoothLines detectará automáticamente la presencia de iCustomChart y obtendrá los datos calculados por el.