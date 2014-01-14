CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Líneas Suavizadas - indicador para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1657
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
ismoothlines.mq5 (8.99 KB) ver
\MQL5\Include\
libcustomchart.mqh (6.25 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra el uso de la biblioteca libre Library for Custom Chart para la conexión automática de los indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.

La presencia de un gráfico personalizado iCustomChart se comprueba cuando se añade el indicador a una ventana de gráfico. En el caso de cargar un gráfico personalizado, la biblioteca de funciones usa los datos de ese gráfico. De lo contrario, se utilizan los datos de un gráfico estándar. Por lo tanto, el indicador puede trabajar tanto con gráficos personalizados como con gráficos estándar sin necesidad de ninguna modificación.

Instrucciones

  1. Descargue el archivo de la biblioteca Library for Custom Chart y guárdelo en carpeta_datos_terminal\MQL5\Libraries
  2. Descargue el archivo que contiene la descripción de las funciones de biblioteca LibCustomChart.mqh y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include
  3. Descargue el fichero SmoothAlgorithms.mqh de Nikolay Kositsin que contiene la descripción de las clases suavizados y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include
  4. Descargue el archivo iSmoothLines.mq5 y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators
  5. Abra iSmoothLines.mq5 con MetaEditor y compile (F7)
  6. El indicador iSmoothLines.ex5 puede ser lanzado tanto en un gráfico estándar como en uno personalizado creado con el uso de iCustomChart
  7. Los siguientes pasos deben ser ejecutados para cargar el indicador en un gráfico personalizado:
    • descargue la versión demo o completa de iCustomChart y cárguelo en cualquier ventana de gráfico;
    • luego coloque iSmoothLines en la misma ventana. iSmoothLines detectará automáticamente la presencia de iCustomChart y obtendrá los datos calculados por el.

Resultado de utilización de iSmoothLines conjuntamente con la versión demo de iCustomChart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/869

AutoNK AutoNK

El indicador crea un canal y ofrece la posibilidad de configurarlo con ajustes automáticos.

Indicador JPTrend Indicador JPTrend

El indicador calcula las líneas de resistencia y de soporte y muestra alertas cuando el precio las alcanza.

Asesor Experto que muestra la aplicación de LibCustomChart Asesor Experto que muestra la aplicación de LibCustomChart

El Asesor Experto muestra el uso de la biblioteca libre LibCustomChart para la conexión automática de Asesores Expertos e indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.

ColorChart ColorChart

Sencillo script para modificar aleatoriamente los colores de su gráfico. ¡Basta con hacer clic y ver los resultados!