Líneas Suavizadas - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el uso de la biblioteca libre Library for Custom Chart para la conexión automática de los indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.
La presencia de un gráfico personalizado iCustomChart se comprueba cuando se añade el indicador a una ventana de gráfico. En el caso de cargar un gráfico personalizado, la biblioteca de funciones usa los datos de ese gráfico. De lo contrario, se utilizan los datos de un gráfico estándar. Por lo tanto, el indicador puede trabajar tanto con gráficos personalizados como con gráficos estándar sin necesidad de ninguna modificación.
Instrucciones
- Descargue el archivo de la biblioteca Library for Custom Chart y guárdelo en carpeta_datos_terminal\MQL5\Libraries
- Descargue el archivo que contiene la descripción de las funciones de biblioteca LibCustomChart.mqh y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include
- Descargue el fichero SmoothAlgorithms.mqh de Nikolay Kositsin que contiene la descripción de las clases suavizados y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include
- Descargue el archivo iSmoothLines.mq5 y guárdelo en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators
- Abra iSmoothLines.mq5 con MetaEditor y compile (F7)
- El indicador iSmoothLines.ex5 puede ser lanzado tanto en un gráfico estándar como en uno personalizado creado con el uso de iCustomChart
- Los siguientes pasos deben ser ejecutados para cargar el indicador en un gráfico personalizado:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/869
