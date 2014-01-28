该指标示意使用免费的 Library for Custom Chart 库自动连接指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。

当加载指标到图表窗口时, 会检查 iCustomChart 自定义图表是否存在。若自定义图表已经加载, 库函数使用该图表的数据。否则, 使用标准图表的数据。因此, 该指标可与自定义及标准图表工作, 而无需进行任何更改。

介绍

下载 Library for Custom Chart 库文件并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Libraries 下载文件包含库函数描述 LibCustomChart.mqh 并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include 下载 Nikolay Kositsin 的 SmoothAlgorithms.mqh 文件, 包含平滑类的描述并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include 下载 iSmoothLines.mq5 文件并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 下载 iSmoothLines.mq5 至 MetaEditor 并编译 (F7) iSmoothLines.ex5 指标可以在标准和利用 iCustomChart 创建的自定义图表中启动。 在自定义图表中加载指标, 以下步骤必须执行:

下载 演示 或 完整 版本的 iCustomChart 并挂载到任何图表窗口;

之后挂载 iSmoothLines 至同一窗口。iSmoothLines 将自动监测 iCustomChart 的存在并从中取得计算数据。