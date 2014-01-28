请观看如何免费下载自动交易
该指标示意使用免费的 Library for Custom Chart 库自动连接指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。
当加载指标到图表窗口时, 会检查 iCustomChart 自定义图表是否存在。若自定义图表已经加载, 库函数使用该图表的数据。否则, 使用标准图表的数据。因此, 该指标可与自定义及标准图表工作, 而无需进行任何更改。
介绍
- 下载 Library for Custom Chart 库文件并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Libraries
- 下载文件包含库函数描述 LibCustomChart.mqh 并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include
- 下载 Nikolay Kositsin 的 SmoothAlgorithms.mqh 文件, 包含平滑类的描述并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include
- 下载 iSmoothLines.mq5 文件并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators
- 下载 iSmoothLines.mq5 至 MetaEditor 并编译 (F7)
- iSmoothLines.ex5 指标可以在标准和利用 iCustomChart 创建的自定义图表中启动。
- 在自定义图表中加载指标, 以下步骤必须执行:
