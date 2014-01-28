代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

平滑线 - MetaTrader 5脚本

Konstantin Gruzdev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1605
等级:
(21)
已发布:
已更新:
ismoothlines.mq5 (8.99 KB) 预览
\MQL5\Include\
libcustomchart.mqh (6.25 KB) 预览
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标示意使用免费的 Library for Custom Chart 库自动连接指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。

当加载指标到图表窗口时, 会检查 iCustomChart 自定义图表是否存在。若自定义图表已经加载, 库函数使用该图表的数据。否则, 使用标准图表的数据。因此, 该指标可与自定义及标准图表工作, 而无需进行任何更改。

介绍

  1. 下载 Library for Custom Chart 库文件并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Libraries
  2. 下载文件包含库函数描述 LibCustomChart.mqh 并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include
  3. 下载 Nikolay Kositsin 的 SmoothAlgorithms.mqh 文件, 包含平滑类的描述并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include
  4. 下载 iSmoothLines.mq5 文件并放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators
  5. 下载 iSmoothLines.mq5 至 MetaEditor 并编译 (F7)
  6. iSmoothLines.ex5 指标可以在标准和利用 iCustomChart 创建的自定义图表中启动。
  7. 在自定义图表中加载指标, 以下步骤必须执行:
    • 下载 演示完整 版本的 iCustomChart 并挂载到任何图表窗口;
    • 之后挂载 iSmoothLines 至同一窗口。iSmoothLines 将自动监测 iCustomChart 的存在并从中取得计算数据。

iSmoothLines 与 iCustomChart 演示版本在一起操作的结果

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/869

趋势百分比 趋势百分比

本指标用来计算趋势。

对象描述激活器 对象描述激活器

对于非程序员, 允许 "图表对象描述"。任何打开的图表窗口。

EA 示范 LibCustomChart 应用 EA 示范 LibCustomChart 应用

该 EA 示范使用免费的 LibCustomChart 库自动连接 EA 和指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。

ColorChart ColorChart

简单的脚本来随机变换图表的所有颜色。只需点击一下, 结果您自己看看!