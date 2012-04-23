CodeBaseРазделы
в карман
Smooth Lines - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор демонстрирует применение бесплатной библиотеки Library for Custom Chart для автоматического подключения индикаторов к пользовательским графикам iCustomChart, созданным на основе собственных файлов истории.

При присоединении индикатора к окну графика проверяется наличие пользовательского графика iCustomChart. Если пользовательский график загружен, то функции библиотеки используют данные этого графика, если нет, то используются данные стандартного графика. Таким образом, индикатор без переделки может работать как на пользовательских графиках, так и на стандартных.

Инструкции

  1. Скачайте файл библиотеки Library for Custom Chart и поместите в папку <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries
  2. Скачайте файл с описанием функций библиотеки LibCustomChart.mqh и поместите в папку <terminal_data_folder>\MQL5\Include
  3. Скачайте файл Николая Косицына с описанием классов усреднений SmoothAlgorithms.mqh и поместите в папку <terminal_data_folder>\MQL5\Include
  4. Скачайте файл iSmoothLines.mq5 и поместите в папку <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators
  5. Загрузите iSmoothLines.mq5 в MetaEditor и скомпилируйте (кнопка F7)
  6. Индикатор iSmoothLines.ex5 можно запускать как на обычном графике, так и на пользовательском, который был создан с помощью iCustomChart
  7. Для загрузки индикатора на пользовательском графике нужно:
    • скачать демонстрационную или рабочую версию iCustomChart и присоединить к любому окну графика;
    • затем присоединить к этому же окну iSmoothLines, который автоматически распознает присутствие iCustomChart и будет получать данные для расчетов от него.

Результат работы iSmoothLines с демоверсией iCustomChart

