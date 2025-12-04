Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
ColorChart - script pour MetaTrader 5
Script simple pour randomiser toutes les couleurs de votre graphique. Cliquez simplement dessus et voyez les résultats par vous-même !
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/877
