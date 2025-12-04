CodeBaseSections
Indicateurs

Percentage of Trend - indicateur pour MetaTrader 5

Biantoro Kunarto
16
(26)
Les valeurs de l'indicateur sont calculées par la formule suivante :

  • Pour la première période (couleur rouge) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
La valeur est comprise entre 0 et 1.
La valeur la plus élevée signifie une tendance haussière, la valeur la plus basse signifie une tendance baissière, la valeur au milieu signifie une tendance latérale.
  • Pour la deuxième période (couleur bleue) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
La valeur est comprise entre -1 et 0.
La valeur la plus élevée signifie une tendance baissière, la valeur la plus basse signifie une tendance haussière, la valeur au milieu signifie un mouvement latéral.

où :

  • HighValue - le plus haut pour la période n ;
  • LowValue - la valeur la plus basse pour n période ;

Paramètres d'entrée :

  • InpPeriod1 - Première période pour le calcul de la tendance ;
  • InpPeriod2 - Deuxième période pour le calcul de la tendance ;

Pourcentage de la tendance

