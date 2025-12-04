CodeBaseSections
dans la poche
Scripts

Objects Description Activator - script pour MetaTrader 5

Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
Ce script active la "Description des objets graphiques" pour les non-programmeurs. Pour toute fenêtre graphique ouverte.

Objets graphiques Description Activateur


Après l'exécution de l'"Activateur de description d'objets" :

Objets graphiques Description Activateur


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/867

