Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
Objects Description Activator - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 13
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Ce script active la "Description des objets graphiques" pour les non-programmeurs. Pour toute fenêtre graphique ouverte.
Après l'exécution de l'"Activateur de description d'objets" :
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/867
Class For Working With Databases In A Simplified Manner
easydatabaseClavier
Travailler avec les données du clavier
Percentage of Trend
Cet indicateur est utilisé pour calculer la tendance.ColorChart
Script simple pour randomiser toutes les couleurs de votre graphique. Cliquez simplement dessus et voyez les résultats par vous-même !