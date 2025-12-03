Cette bibliothèque contient un ensemble de fonctions statistiques de base nécessaires au traitement des données des utilisateurs.

La bibliothèque a été publiée pour la première fois dans CodeBase en MQL4 - Library of Statistical Functions Statistica.mqh. Lors de la traduction des fonctions en MQL5, quelques fautes de frappe ont été trouvées et corrigées. Le code est devenu plus intuitif. La plupart des fonctions sont basées sur des algorithmes du livre "Statistics for Traders" de S. Bulashev.

Fonctions contenues dans la bibliothèque :

Fonction Description de la fonction Mediana Calcul de Mediana Mediana50 Calcul de la médiane par l'intervalle interquantile de 50%. Moyenne Calcul de la moyenne arithmétique de l'échantillon Moyenne50 Calcul de la moyenne arithmétique de l'échantillon par intervalle interquantile de 50%. Centre de balayage Calcul du centre de balayage AverageOfEvaluations Calcul de la moyenne des cinq premières estimations Variance Calcul de la variance de l'échantillon TroisièmeMomentCentral Calcul du 3èmecentre central QuatrièmeMomentCentral Calcul du quatrième moment central Asymétrie Calcul de l'asymétrie de l'échantillon Excès Calcul de l'excès de l'échantillon Excès2 Calcul de l'excès d'échantillonnage d'une autre manière Gamma Calcul de la fonction Gamma d'Euler, x>0. GammaStirling Calcul de la valeur de la fonction Gamma d'Euler, pour x>33 (formule de Stirling). Variance de la variance de l'échantillon Calcul de la variance de la variance de l'échantillon VarianceOfStandartDeviation Calcul de la variance de l'écart-type de l'écart quadratique moyen VarianceOfAsymmetry Calcul de la variance de l'asymétrie de l'échantillon VarianceOfExcess Calcul de la variance de l'excès de l'échantillon VarianceOfAverage Calcul de la variance de l'espérance mathématique de l'échantillon Logarithme Calcul du logarithme CensorCoeff Calcul du coefficient de censure HistogramLength Calcul du nombre optimal de colonnes pour un histogramme Resize Calcul du nombre optimal d'éléments du tableau pour l'histogramme

Histogramme Construction d'un histogramme dans un fichier *.csv Cov Calcul de la covariance de l'échantillon Corr Calcul de la corrélation de l'échantillon VarianceOfCorr Calcul de la variance de la corrélation de l'échantillon AutoCorr Calcul de l'AutoCorr AutoCorrFunc Calcul de la fonction d'autocorrélation aCoeff Calcul du coefficient a dans l'équation de régression linéaire (y=a*x+b) bCoeff Calcul du coefficient b dans l'équation de régression linéaire (y=a*x+b) LineRegresErrors Calcul des erreurs de régression linéaire eVariance Calcul de la variance des erreurs de régression linéaire aVariance Calcul de la variance du paramètre a de la régression linéaire bVariance Calcul de la variance du paramètre de régression linéaire b Coefficient de détermination Calcul du coefficient de détermination ArraySeparate Séparation du tableau arr[n][2] en deux tableaux ArrayUnion Combinaison de deux tableaux en un tableau de la forme arr[n][2] WriteArray Écriture d'un tableau unidimensionnel dans un fichier *.csv WriteArray2 Écriture d'un tableau à deux dimensions dans un fichier *.csv





Le fichier peut être inclus dans des projets qui nécessitent le traitement des paramètres d'un échantillon aléatoire, l'estimation de ses paramètres, la construction d'histogrammes, etc.

Examinons l'appel de quelques fonctions :

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Statistics.mqh> void OnStart () { double arrX[ 10 ]={ 3 , 4 , 5 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 4 , 7 }; double arrY[ 10 ]={ 7 , 4 , 1 , 2 , 1 , 6 , 9 , 2 , 1 , 5 }; double mx=Average(arrX); double my=Average(arrY); double dx = Variance(arrX,mx); double dy = Variance(arrY,my); double as=Asymmetry(arrX,mx,dx); double exc=Excess(arrX,mx,dx); double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my); double corr=Corr(cov,dx,dy); PrintFormat ( "mx=%.6e" ,mx); PrintFormat ( "my=%.6e" ,my); PrintFormat ( "dx=%.6e" ,dx); PrintFormat ( "dy=%.6e" ,dy); PrintFormat ( "As=%.6e" ,as); PrintFormat ( "exc=%.6e" ,exc); PrintFormat ( "cov=%.6e" ,cov); PrintFormat ( "corr=%.6e" ,corr); }

Comme vous pouvez le constater, la plupart des fonctions requièrent comme paramètres d'entrée des valeurs qui peuvent être calculées à l'aide d'autres fonctions.

Prenons l'exemple de la variance :

double dx = Variance(arrX,mx);

Pour calculer la variance, vous devrez calculer au préalable l'espérance mathématique. Du point de vue de l'optimisation des calculs, cela présente un avantage. Si la valeur de la variance doit être calculée plusieurs fois, il est préférable de calculer l'espérance mathématique une fois plutôt que de le faire plusieurs fois à l'intérieur de la fonction, ce qui permet de gagner du temps.

Cette caractéristique s'applique à la plupart des fonctions de cette bibliothèque.