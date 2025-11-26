Rejoignez notre page de fans
Test OpenCL - script pour MetaTrader 5
Renat Fatkhullin
- 16
-
Depuis la version 581, le support natif de l'interface OpenCL a été ajouté afin d'utiliser la puissance du GPU.
Voici un petit exemple de calcul de fractales de Mandelbrot en OpenCL, qui accélère considérablement le calcul par rapport à l'implémentation logicielle d'environ 100 fois.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/825
