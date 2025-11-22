Cet indicateur est basé sur les relevés de l'indicateur personnalisé SpearmanRankCorrelation et sur l'analyse d'un ensemble de ses lignes de signaux. L'algorithme de calcul des lignes de signal est le suivant. Les données d'entrée sont les paramètres d'entrée de l'indicateur :

rangeN - période de calcul de la moyenne de l'indicateur ;

Toute valeur de la période de l'ensemble des lignes de signal est calculée par la formule de progression arithmétique :

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

La valeur de la variable Nombre varie de zéro à PasTotal. Les valeurs obtenues des périodes sont ajoutées au tableau des variables et utilisées à chaque tick de l'indicateur pour obtenir un tableau des valeurs moyennes de l'indicateur de corrélation de SpearmanRank. Sur la base de ce tableau, les directions de la tendance actuelle pour chacune des moyennes sont calculées et le nombre de tendances positives et négatives pour l'ensemble du tableau de valeurs moyennes de l'indicateur SpearmanRankCorrelation est déterminé.



Les nombres finaux de tendances positives et négatives sont moyennés et utilisés comme lignes indicatrices, qui forment un histogramme coloré affiché à l'aide du style DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direction de la tendance de cet indicateur est déterminée par la couleur de l'histogramme et la force de la tendance par sa largeur.

Quatre couleurs pour chacune des deux directions de tendance sont utilisées pour indiquer la tendance : si les valeurs de l'histogramme n'entrent pas dans les zones de surachat et de survente, les couleurs de l'indicateur sont plus foncées, lorsque les niveaux de survente et de surachat sont franchis, les couleurs de l'indicateur deviennent plus claires.

input int rangeN= 14 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Les algorithmes de calcul de moyenne de l'indicateur peuvent être modifiés à l'aide de 10 variantes possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Parry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur compilé SpearmanRankCorrelation.mq5 doit être disponible dans le dossier terminal_data_directory du terminal client.

Fig.1 Indicateur Ultra Spearman Rank Correlation