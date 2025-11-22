Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Corrélation de rang de Spearman ultra - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 6
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Cet indicateur est basé sur les relevés de l'indicateur personnalisé SpearmanRankCorrelation et sur l'analyse d'un ensemble de ses lignes de signaux. L'algorithme de calcul des lignes de signal est le suivant. Les données d'entrée sont les paramètres d'entrée de l'indicateur :
- rangeN - période de calcul de la moyenne de l'indicateur ;
Toute valeur de la période de l'ensemble des lignes de signal est calculée par la formule de progression arithmétique :
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
La valeur de la variable Nombre varie de zéro à PasTotal. Les valeurs obtenues des périodes sont ajoutées au tableau des variables et utilisées à chaque tick de l'indicateur pour obtenir un tableau des valeurs moyennes de l'indicateur de corrélation de SpearmanRank. Sur la base de ce tableau, les directions de la tendance actuelle pour chacune des moyennes sont calculées et le nombre de tendances positives et négatives pour l'ensemble du tableau de valeurs moyennes de l'indicateur SpearmanRankCorrelation est déterminé.
Les nombres finaux de tendances positives et négatives sont moyennés et utilisés comme lignes indicatrices, qui forment un histogramme coloré affiché à l'aide du style DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direction de la tendance de cet indicateur est déterminée par la couleur de l'histogramme et la force de la tendance par sa largeur.
Quatre couleurs pour chacune des deux directions de tendance sont utilisées pour indiquer la tendance : si les valeurs de l'histogramme n'entrent pas dans les zones de surachat et de survente, les couleurs de l'indicateur sont plus foncées, lorsque les niveaux de survente et de surachat sont franchis, les couleurs de l'indicateur deviennent plus claires.Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input int rangeN=14; // Période de l'indicateur //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int StartLength=3; // Début de la période de calcul de la moyenne input int WPhase=100; // Paramètre de calcul de la moyenne //---- input uint Step=5; // Étape du changement de période input uint StepsTotal=10; // Nombre de changements de période //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Méthode de lissage input int SmoothLength=3; // Profondeur de lissage input int SmoothPhase=100; // Paramètre de lissage //---- input uint UpLevel=80; // Niveau de surachat en %%. input uint DnLevel=20; // Niveau de survente en %% input color UpLevelsColor=Blue; // Couleur du niveau de surachat input color DnLevelsColor=Blue; // Couleur du niveau de survente input STYLE Levelstyle=DASH_; // Niveaux Style. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Épaisseur des niveaux
Les algorithmes de calcul de moyenne de l'indicateur peuvent être modifiés à l'aide de 10 variantes possibles :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - moyenne ultralinéaire ;
- ParMA - moyenne parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Parry Kaufman.
Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur compilé SpearmanRankCorrelation.mq5 doit être disponible dans le dossier terminal_data_directory du terminal client.
Fig.1 Indicateur Ultra Spearman Rank Correlation
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/787
Ce bloc de code détecte une nouvelle barre ou une nouvelle bougie lorsqu'il a été reçu.Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)
Ce bloc de code passe en revue toutes les positions ouvertes et effectue un suivi basé sur les cours acheteur et vendeur.
Cet indicateur de tendance des signaux est basé sur les lectures du filtre Fatl numérique et sur l'analyse de la direction de la tendance de ses multiples lignes de signaux. La direction de la tendance dans cet indicateur est déterminée par la couleur de l'histogramme, et la force de la tendance par sa largeur.DSS Bressert
DSS Bressert - Indicateur stochastique doublement lissé par Walter Bressert. L'interprétation des valeurs de l'indicateur DSS est similaire à celle de l'indicateur stochastique - les valeurs supérieures à 80 indiquent un marché suracheté, les valeurs inférieures à 20 indiquent un marché survendu.