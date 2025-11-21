Le véritable auteur :

igorad2004

Dans cette variante de l'oscillateur de Tushar Chande, le prix d'entrée est pré-lissé par une moyenne classique, ce qui permet un meilleur filtrage de la direction de la tendance de l'indicateur.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase à mql4.com le 20.02.2008.

Fig.1 Indicateur CMO