CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

OCM - indicateur pour MetaTrader 5

igorad2004 | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
10
Note:
(22)
Publié:
cmo.mq5 (8.27 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Le véritable auteur :

igorad2004

Dans cette variante de l'oscillateur de Tushar Chande, le prix d'entrée est pré-lissé par une moyenne classique, ce qui permet un meilleur filtrage de la direction de la tendance de l'indicateur.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase à mql4.com le 20.02.2008.

Fig.1 Indicateur OCM

Fig.1 Indicateur CMO

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/784

ConvertServerTime ConvertServerTime

Fonction permettant de convertir l'heure du serveur d'un fuseau horaire d'un courtier à un autre.

Bollinger Bands Squeeze Bollinger Bands Squeeze

Il signale une période de faible volatilité du marché qui est sur le point de se terminer, laissant présager une évolution importante des prix.

AcheterVendre AcheterVendre

Cet indicateur montre la dernière "ligne de défense" de la tendance actuelle. Le changement de tendance est indiqué par des carrés de couleur et la direction de la tendance par des points de couleur.

StoDiv StoDiv

Un indicateur de signal sémaphore typique utilisant un oscillateur stochastique et des fractales.