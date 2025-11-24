CodeBaseSections
Suivi des offres (exemple de cartographie) - expert pour MetaTrader 5

Exemple d'utilisation d'une DLL publiée dans Memory Mapping pour travailler avec des fonctions de File Mapping. Un analogue de l'exemple publié dans MQL4.

Dans cet exemple, le conseiller expert lancé crée un fichier virtuel dans la mémoire et commence à mettre à jour la cotation du symbole dans ce fichier.
Lorsque vous lancez des conseillers experts sur d'autres terminaux, ces conseillers experts ouvrent le fichier créé et commencent également à mettre à jour leurs cotations dans ce fichier.

Ainsi, les conseillers experts échangent leurs cotations par l'intermédiaire d'un fichier commun.

À la demande des débutants, une démonstration du travail avec des chaînes de caractères a été ajoutée.
Pour des raisons de compatibilité de transmission entre MT4 et MT5, les chaînes sont converties en un tableau d'un seul octet.

Le format de ce fichier est totalement identique à celui de l'Expert Advisor pour MetaTrader 4. Vous pouvez donc échanger des cotations entre MetaTrader 5 et MetaTrader 4.


D'autres variantes de l'échange de données sont organisées de la même manière.

Il y a beaucoup d'explications dans le code et la sortie de données intermédiaires dans le journal.

Pour que l'exemple fonctionne, les fichiers MemMap32/64.dll (archive zip) doivent être copiés dans le dossier suivant : terminal_data_directory\MQL5\Libraries

