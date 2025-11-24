Le projet Visual C++ 2010 comporte deux classes : CMemMapApi et CMemMapFile.

Elles remplissent la même fonction : travailler avec la mémoire virtuelle (Memory Mapping) comme on travaille habituellement avec des fichiers.

Créer un fichier en mémoire ;

Écrire et lire des données à partir de ce fichier ;

Possibilité d'échanger des données entre applications. Y compris entre MetaTrader 4 et MetaTrader 5.

dans les copieurs de transactions entre les terminaux d'un même ordinateur

Échange de cotations pour créer des experts en arbitrage, etc.

Lorsque vous travaillez avec la mémoire, vous bénéficiez d'un gain important en termes de vitesse d'échange d'informations.L'application principale est bien sûr l'échange d'informations :

Mais vous pouvez également l'utiliser pour le stockage temporaire des données des Expert Advisors.

La différence entre les classes CMemMapFile et CMemMapApi est que CMemMapApi n'est qu'une enveloppe des fonctions WinApi.

int MemOpen( string path, int size, int mode, int &err[]); void MemClose( int hmem); int MemGrows( int hmem, string path, int newsize, int &err[]); int MemGetSize( int hmem, int &err[]); int MemSetSize( int hmem, int size, int &err[]); int MemWrite( int hmem, int &v[], int pos, int size, int &err[]); int MemRead( int hmem, int &v[], int pos, int size, int &err[]); int MemWriteStr( int hmem, string buf, int pos, int size, int &err[]); int MemReadStr( int hmem, string buf, int pos, int &size, int &err[]);

L'avantage de CMemMapFile est qu'il stocke le nom du fichier, son identifiant et sa position actuelle en lecture/écriture et qu'il effectue toutes les vérifications nécessaires sur la taille du fichier lui-même.Mais l'objet CMemMapApi peut gérer plusieurs fichiers mémoire à la fois, alors que l'objet CMemMapFile ne gère qu'un seul fichier.Dans le projet de DLL actuel, toutes les fonctions exportées proviennent exactement de CMemMapApi, afin d'organiser le travail avec plusieurs fichiers de mémoire.La classe CMemMapFile est conçue pour travailler avec la mémoire dans d'autres projets C++.

