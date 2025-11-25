Classe entièrement portée de C++(Memory Mapping) à MQL5.

Ajout de la prise en charge des terminaux 32/64 bits dans un seul fichier.

Un script avec un exemple d'utilisation est inclus dans le package.

PS. Merci à Renat et Nikolay, qui m'ont fait penser à cette fonctionnalité.

Par analogie avec le principe mis en œuvre de traitement des pointeurs retournés, vous pouvez étendre considérablement l'utilisation de MQL5 pour travailler avec diverses fonctions API sans écrire vos propres DLL.

