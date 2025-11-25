CodeBaseSections
Bibliothèque

Mappage de fichiers sans DLL - bibliothèque pour MetaTrader 5

Classe entièrement portée de C++(Memory Mapping) à MQL5.

Un script avec un exemple d'utilisation est inclus dans le package.

Ajout de la prise en charge des terminaux 32/64 bits dans un seul fichier.

PS. Merci à Renat et Nikolay, qui m'ont fait penser à cette fonctionnalité.

Par analogie avec le principe mis en œuvre de traitement des pointeurs retournés, vous pouvez étendre considérablement l'utilisation de MQL5 pour travailler avec diverses fonctions API sans écrire vos propres DLL.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/818

