Script pour le défilement synchrone de graphiques.

Le script est exécuté sur un seul graphique. Lorsque l'on fait défiler l'un des graphiques, les autres graphiques sont également déplacés. La position commune est indiquée par des lignes verticales.

Lors de l'utilisation du script, il est souhaitable d'activer l'option "Indenter le graphique à partir du bord droit".