Le véritable auteur :

alexjou

Dans les systèmes basés sur la rupture de canal, une position longue est ouverte lorsque le prix dépasse le plus haut en X jours, tandis qu'une position courte est ouverte lorsque le prix forme un nouveau plus bas en X jours, ce qui nous permet de prédire la direction de la tendance. Cependant, cette approche souffre souvent du fait que la tendance est déterminée trop tard et que nous perdons la plupart de nos bénéfices.

Un système de trading basé sur l'indicateur HighestLowestRange (HLR) permet de résoudre ce problème en entrant sur le marché peu de temps avant que le prix ne touche le niveau de rupture.

L'indicateur MPC construit un canal simple basé sur les extremums de la période. Il est destiné à un contrôle visuel supplémentaire du système de négociation (rupture de canal) basé sur l'indicateur HighestLowestRange (HLR).

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 25.01.2007.

Fig.1 Indicateur MPC