Le script calcule le prix auquel le Stop Out (fermeture forcée de la position) peut se produire et le prix à partir duquel la valeur de la Marge Libre devient négative.

La taille de la position pour le symbole actuel peut être définie dans le paramètre d'entrée EnterVolume :

EnterVolume=0 (par défaut) - calcul des valeurs avec le volume de la position ouverte ;

EnterVolume>0 - calcul pour une position longue avec le volume de EnterVolume ;

EnterVolume<0 - calcul pour une position courte avec le volume d'EnterVolume.



