Prix d'arrêt - script pour MetaTrader 5
Le script calcule le prix auquel le Stop Out (fermeture forcée de la position) peut se produire et le prix à partir duquel la valeur de la Marge Libre devient négative.
La taille de la position pour le symbole actuel peut être définie dans le paramètre d'entrée EnterVolume :
- EnterVolume=0 (par défaut) - calcul des valeurs avec le volume de la position ouverte ;
- EnterVolume>0 - calcul pour une position longue avec le volume de EnterVolume ;
- EnterVolume<0 - calcul pour une position courte avec le volume d'EnterVolume.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/795
