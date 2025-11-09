L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur FisherTransform sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la tendance ou de la direction d'une transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux pour faire des transactions.

Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet graphique sous la forme d'une flèche pointant vers la droite, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. En cas de changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale un objet graphique sous la forme d'une flèche dirigée en diagonale, dont la couleur et la direction correspondent à la direction de la réalisation d'une transaction.

Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :

Paramètres d'entrée de l'indicateur FisherTransform :

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; Paramètres d'entrée de l'indicateur FisherTransform_HTF_Signal, nécessaires à l'affichage visuel de l'indicateur :

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Les paramètres d'entrée de l'indicateur FisherTransform_HTF_Signal qui sont nécessaires pour fournir des alertes ou des signaux sonores :

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Si plusieurs indicateurs FisherTransform_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne dans le dossier : terminal_data_directory\MQL5\Indicators du terminal client, il est nécessaire d'avoir un fichier d'indicateur FisherTransform.mq5 compilé.

Fig. 1. Signal de vente







Fig. 2. Signal de poursuite de la tendance haussière

