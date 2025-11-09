Rejoignez notre page de fans
FisherTransform_HTF_Signal - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur FisherTransform sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la tendance ou de la direction d'une transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux pour faire des transactions.
Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet graphique sous la forme d'une flèche pointant vers la droite, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. En cas de changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale un objet graphique sous la forme d'une flèche dirigée en diagonale, dont la couleur et la direction correspondent à la direction de la réalisation d'une transaction.
Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :
- Paramètres d'entrée de l'indicateur FisherTransform :
//+------------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Actif financier input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de temps pour le calcul de l'indicateur input uint Length=10; // Période de l'indicateur
- Paramètres d'entrée de l'indicateur FisherTransform_HTF_Signal, nécessaires à l'affichage visuel de l'indicateur :
//---- paramètres de l'affichage visuel de l'indicateur input uint SignalBar=0; // Numéro de la barre de réception du signal (0 - barre actuelle) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// Noms des marques d'indicateurs input color UpSymbol_Color=Teal; // Couleur du symbole de croissance input color DnSymbol_Color=DarkOrange; // Couleur du symbole de la chute input color IndName_Color=DarkOrchid; // Couleur du nom de l'indicateur input uint Symbols_Size=60; // Taille des caractères du signal input uint Font_Size=10; // Taille de la police du nom de l'indicateur input int X_1=5; // Déplacer le nom horizontalement input int Y_1=-15; // Décaler le nom verticalement input bool ShowIndName=true; // Afficher le nom de l'indicateur input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angle d'inclinaison input uint X_=0; // Décalage horizontal input uint Y_=20; // Décalage vertical
- Les paramètres d'entrée de l'indicateur FisherTransform_HTF_Signal qui sont nécessaires pour fournir des alertes ou des signaux sonores :
//---- paramètres d'alerte input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante d'indication d'opération input uint AlertCount=0; // Nombre d'alertes à envoyer
Si plusieurs indicateurs FisherTransform_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).
Pour que l'indicateur fonctionne dans le dossier : terminal_data_directory\MQL5\Indicators du terminal client, il est nécessaire d'avoir un fichier d'indicateur FisherTransform.mq5 compilé.
Fig. 1. Signal de vente
Fig. 2. Signal de poursuite de la tendance haussière
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/742
