HLR - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Le véritable auteur :
alexjou
L'indicateur HighestLowestRange (HLR) détermine la position relative du prix dans les limites du range maximum - minimum pour X barres. Si le prix se trouve au bas de la fourchette (nouveau bas), la valeur de l'indicateur est 0. Si le prix se trouve au haut de la fourchette (nouveau haut), la valeur de l'indicateur est 1 (ou 100 %). Si le prix se situe exactement au milieu des limites de la fourchette, l'indicateur affiche 0,5 ou 50 %.
Signaux de trading. Une position longue est ouverte lorsque l'indicateur HLR franchit le niveau 0,8 vers le haut, un renversement de position vers une position courte se produit lorsque l'indicateur franchit la ligne 0,2, c'est-à-dire si le prix entre dans le haut ou le bas de la fourchette de 20%, une position est ouverte. Lors des tests, nous avons utilisé les paramètres spécifiés pour l'indicateur basé sur le système de décomposition de la fourchette de 40 jours.
L'indicateur HLR et son application sont décrits dans l'article :"Système basé sur l'indicateur HighestLowestRange (HLR)".
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 25.01.2007.
Fig.1 Indicateur HLR
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/791
