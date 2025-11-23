CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

HLR - indicateur pour MetaTrader 5

alexjou | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
11
Note:
(28)
Publié:
hlr.mq5 (5.8 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Le véritable auteur :

alexjou

L'indicateur HighestLowestRange (HLR) détermine la position relative du prix dans les limites du range maximum - minimum pour X barres. Si le prix se trouve au bas de la fourchette (nouveau bas), la valeur de l'indicateur est 0. Si le prix se trouve au haut de la fourchette (nouveau haut), la valeur de l'indicateur est 1 (ou 100 %). Si le prix se situe exactement au milieu des limites de la fourchette, l'indicateur affiche 0,5 ou 50 %.

Signaux de trading. Une position longue est ouverte lorsque l'indicateur HLR franchit le niveau 0,8 vers le haut, un renversement de position vers une position courte se produit lorsque l'indicateur franchit la ligne 0,2, c'est-à-dire si le prix entre dans le haut ou le bas de la fourchette de 20%, une position est ouverte. Lors des tests, nous avons utilisé les paramètres spécifiés pour l'indicateur basé sur le système de décomposition de la fourchette de 40 jours.

L'indicateur HLR et son application sont décrits dans l'article :"Système basé sur l'indicateur HighestLowestRange (HLR)".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 25.01.2007.

Fig.1 Indicateur HLR

Fig.1 Indicateur HLR

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/791

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

L'Ultimate Oscillator, proposé par Larry Williams, est une moyenne pondérée de trois indicateurs stochastiques définis sur des périodes courtes, moyennes et longues.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MPC MPC

L'indicateur MPC construit un canal simple par extrema pour la période. Conçu pour un contrôle visuel supplémentaire du système de trading (rupture de canal) basé sur l'indicateur HighestLowestRange (HLR).

Harmonic Moving Average Harmonic Moving Average

Version MQL5 de la moyenne mobile harmonique