Indicateurs

X2MA_BBx3_Cloud - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publié:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) afficher
x2ma_bbx3_cloud.mq5 (13.08 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
Un canal deBandes de Bollinger ® réalisé dans le style DRAW_FILLING avec un arrière-plan coloré, ce qui le rend plus visuel dans de nombreuses situations.

Paramètres d'entrée :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA// Première méthode de calcul de la moyenne
input int Length1=100;                    // Profondeur du premier lissage 
input int Phase1=15;                      // Premier paramètre de calcul de la moyenne
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Deuxième méthode de calcul de la moyenne
input int Length2=20;                     // Profondeur de la deuxième moyenne 
input int Phase2=100;                     // Deuxième paramètre de lissage
input int BandsPeriod=100;                // Période de calcul de la moyenne BB
input double BandsDeviation = 2.0;        // Nombre d'écarts
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Constante de prix
input int Shift=0;                        // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
input int PriceShift=0;                   // Décalage vertical de l'indicateur en points

L'indicateur utilise une moyenne mobile universelle avec deux moyennes et la possibilité de sélectionner chacune de ces moyennes parmi des dizaines d'options possibles comme ligne moyenne :

  1. SMA - moyenne mobile simple ;
  2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
  3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
  4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
  5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
  6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
  7. ParMA - moyenne parabolique ;
  8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
  9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
  10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres Phase1 et Phase2 ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Indicateur X2MA_BBx3_Cloud

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/738

