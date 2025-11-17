Ce script est conçu pour effectuer une analyse des chandeliers :

Récupération des données : le script récupère les prix d'ouverture, de clôture, de haut et de bas des chandeliers de l'instrument financier sur lequel il est exécuté. Catégorisation des chandeliers : classe chaque chandelier comme haussier, baissier ou neutre en fonction de la relation entre son cours d'ouverture et son cours de clôture. Calcul de l'amplitude : calcule l'amplitude de chaque chandelier (différence entre le plus haut et le plus bas) et calcule l'amplitude moyenne des chandeliers haussiers et baissiers. Identification des chandeliers les plus significatifs: identifie les 5 chandeliers les plus significatifs (amplitude la plus élevée) pour les chandeliers haussiers et baissiers. Génération d'un rapport : crée un rapport comprenant le nombre de chandeliers haussiers, baissiers et neutres, ainsi que les amplitudes moyennes et les chandeliers les plus significatifs. Commentaire sur le graphique : affiche le rapport généré sous forme de commentaire sur le graphique de l'instrument financier, ce qui permet à l'utilisateur de visualiser facilement l'analyse effectuée.

En résumé, le script aide les traders à comprendre la distribution et l'amplitude des bougies au cours d'une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading informées, telles que le Take Profit ou le Stop Loss à utiliser en fonction de l'horizon temporel ou d'un symbole spécifique.



