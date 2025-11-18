La somme des valeurs des indicateurs techniques Bears Power et Bulls Power moyennées en utilisant l'algorithme de Laguerre.

La bougie dominante est un ensemble de deux chandeliers dont les mèches se croisent mais dont le corps est soit en hausse, soit en baisse, soit égal.

The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.