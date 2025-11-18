CodeBaseSections
Indicateurs

SinTrend - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
10
Note:
(23)
Publié:
Auteur réel :

DVYU.

Indicateur de tendance simple. La direction de la tendance est déterminée par la position de l'histogramme par rapport au niveau zéro. Les signaux d'entrée apparaissent lorsque la ligne zéro est cassée. Le passage de la couleur rouge de l'histogramme au bleu est un signal d'entrée en position longue, le passage du bleu au rouge est un signal d'entrée en position courte.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 01.10.2007.

Indicateur SinTrend

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/778

