SinTrend - indicateur pour MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Auteur réel :
DVYU.
DVYU.
Indicateur de tendance simple. La direction de la tendance est déterminée par la position de l'histogramme par rapport au niveau zéro. Les signaux d'entrée apparaissent lorsque la ligne zéro est cassée. Le passage de la couleur rouge de l'histogramme au bleu est un signal d'entrée en position longue, le passage du bleu au rouge est un signal d'entrée en position courte.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 01.10.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/778
La somme des valeurs des indicateurs techniques Bears Power et Bulls Power moyennées en utilisant l'algorithme de Laguerre.MBKAsctrend3
Indicateur de signal sémaphore typique indiquant par des flèches de couleur les moments où les transactions doivent être effectuées.
Schéma de chandelier de contre-attaqueDominant Candle
La bougie dominante est un ensemble de deux chandeliers dont les mèches se croisent mais dont le corps est soit en hausse, soit en baisse, soit égal.