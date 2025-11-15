Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Oscillateur de prévision - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 12
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Véritable auteur :
Nick Bilak
Un oscillateur normalisé avec une ligne de signal ajoutée et des points de couleur pour effectuer des transactions.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 24.09.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/769
CIsNewBar pour déterminer quand un changement de barre se produit.Canal ATR
Canal basé sur les déviations de l'indicateur technique ATR (Average True Range) par rapport à la moyenne mobile.
Si vous voulez exécuter vos blocs de code "seulement une fois par barre", il est important de vérifier si une nouvelle barre est arrivée ou non.Candle Analysis Report
Ce script aide les traders à comprendre la distribution et la portée des bougies dans une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading telles que la détermination des valeurs historiques à utiliser pour le Take Profit ou le Stop Loss.