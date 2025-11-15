CodeBaseSections
Oscillateur de prévision - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
12
(19)
Nick Bilak

Un oscillateur normalisé avec une ligne de signal ajoutée et des points de couleur pour effectuer des transactions.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 24.09.2007.

Oscillateur de prévision

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/769

IsNewBar IsNewBar

CIsNewBar pour déterminer quand un changement de barre se produit.

Canal ATR Canal ATR

Canal basé sur les déviations de l'indicateur technique ATR (Average True Range) par rapport à la moyenne mobile.

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

Si vous voulez exécuter vos blocs de code "seulement une fois par barre", il est important de vérifier si une nouvelle barre est arrivée ou non.

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Ce script aide les traders à comprendre la distribution et la portée des bougies dans une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading telles que la détermination des valeurs historiques à utiliser pour le Take Profit ou le Stop Loss.