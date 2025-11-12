CodeBaseSections
Indicateurs

JBrainTrend1Stop - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié:
Un indicateur qui construit des lignes de niveau de Stop Loss basées sur les données du populaire système de trading BrainTrend1 avec une moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.

De nombreuses personnes ont rejeté le BrainTrend1Stop (BT1S) habituel, car ce système génère de nombreux faux signaux. Pour résoudre ce problème, il était nécessaire d'utiliser des filtres et de charger le graphique avec des indicateurs supplémentaires. Dans cet indicateur, le problème est résolu par le lissage JMA des séries temporelles de prix, utilisées dans le calcul de l'indicateur.

En conséquence, l'indicateur est devenu plus stable. Grâce au lissage JMA, les faux signaux sont beaucoup moins nombreux et de telles zones sont maintenant perçues par le système comme plates. La sensibilité du système à la volatilité du marché peut maintenant être ajustée par le paramètre "Length_". Comparé au BT1S habituel, le nouvel indicateur semble être un système plus fiable sur le graphique. On peut même dire qu'il s'agit d'un nouveau système de suivi de tendance.

Le fichier d'indicateur JMA.mq5 compilé est nécessaire dans le dossier MQL5/Indicators du terminal client pour que l'indicateur fonctionne.

Indicateur JBrainTrend1Stop

