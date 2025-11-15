CodeBaseSections
Canal ATR - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Canal basé sur les écarts de l'indicateur technique ATR (Average True Range) par rapport à la moyenne mobile.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 20.09.2007.

Indicateur de canal ATR

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/766

