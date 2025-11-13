CodeBaseSections
Indicateurs

Régression linéaire - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
18
Note:
(35)
Publié:
Le véritable auteur :

tageiger

Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est couramment utilisée pour identifier les moments de déviation excessive des prix par rapport aux niveaux "normaux".

La construction d'une ligne de tendance par la méthode de régression linéaire est basée sur la méthode des moindres carrés. Cette méthode suppose qu'une ligne droite est tracée à travers les points de prix de telle sorte que la distance entre les points de prix et la ligne soit minimisée. Lorsqu'on essaie de prévoir les prix pour demain, il est logique de supposer que les prix de demain seront proches des prix d'aujourd'hui. En cas de tendance haussière, la meilleure hypothèse est que la valeur du prix sera proche de la valeur d'aujourd'hui avec une certaine tendance à la hausse. L'analyse de régression fournit une confirmation statistique de ces hypothèses.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 09.10.2007.

Indicateur de régression linéaire

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/765

Filtre de Kalman Filtre de Kalman

L'indicateur produit une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.

JCFBaux JCFBaux

Un oscillateur de la série Momentum.

QuickTradeKeys123 QuickTradeKeys123

QuickTradeKeys 123 est un Expert Advisor (EA) convivial pour MetaTrader 5, permettant aux traders d'exécuter rapidement des opérations d'achat et de vente en appuyant simplement sur les chiffres '1' et '2' de leur clavier. L'appui sur '3' ferme toutes les positions ouvertes. Cet EA est idéal pour le trading rapide et les tests où une intervention manuelle est nécessaire sans utiliser la souris.

Simple Yet Effective Breakout Strategy Simple Yet Effective Breakout Strategy

Une stratégie simple mais efficace de cassure du canal donchien. Cette stratégie est intemporelle !