Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est couramment utilisée pour identifier les moments de déviation excessive des prix par rapport aux niveaux "normaux".



La construction d'une ligne de tendance par la méthode de régression linéaire est basée sur la méthode des moindres carrés. Cette méthode suppose qu'une ligne droite est tracée à travers les points de prix de telle sorte que la distance entre les points de prix et la ligne soit minimisée. Lorsqu'on essaie de prévoir les prix pour demain, il est logique de supposer que les prix de demain seront proches des prix d'aujourd'hui. En cas de tendance haussière, la meilleure hypothèse est que la valeur du prix sera proche de la valeur d'aujourd'hui avec une certaine tendance à la hausse. L'analyse de régression fournit une confirmation statistique de ces hypothèses.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 09.10.2007.



