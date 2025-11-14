Rejoignez notre page de fans
J_TPO - indicateur pour MetaTrader 5
Oscillateur normalisé conçu comme un histogramme.
Le signal de sortie J_TPO se situe entre -1...+1. L'indicateur lui-même est similaire au RSI. Les limites du signal de renversement de tendance sont généralement situées aux niveaux de -0,5 et +0,5.
