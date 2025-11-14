Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
3X_Régression parabolique - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 9
- Note:
-
- Publié:
Auteur réel :
Senior Linux Hacker
L'indicateur construit deux canaux de déviation standard rectilignes avec des périodes différentes et un canal de régression parabolique curviligne avec interpolation des valeurs futures du graphique de prix.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/767
J_TPO
Oscillateur normalisé conçu comme un diagramme à barres.J_TPO_Velocity
Un oscillateur non normalisé typique conçu sous la forme d'un diagramme à barres coloré.
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass
Voici quelques exemples de codes pour les compteurs d'ensembles basés sur le "Compte"Basic GridManager Library
Il s'agit d'une bibliothèque de base permettant de créer et de gérer des grilles.