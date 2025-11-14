CodeBaseSections
3X_Régression parabolique - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur réel :

Senior Linux Hacker

L'indicateur construit deux canaux de déviation standard rectilignes avec des périodes différentes et un canal de régression parabolique curviligne avec interpolation des valeurs futures du graphique de prix.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/767

