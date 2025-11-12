Indicateur de signal du système de trading populaire BrainTrend1 avec pré-moyenne des séries temporelles de prix.

De nombreuses personnes ont rejeté le BrainTrendSig1 (BTS1) habituel, car ce système génère de nombreux faux signaux. Pour résoudre ce problème, il était nécessaire d'utiliser des filtres et de charger le graphique avec des indicateurs supplémentaires. Dans cet indicateur, ce problème est résolu par le lissage JMA des séries temporelles de prix, utilisées dans le calcul de l'indicateur.



En conséquence, l'indicateur est devenu plus stable, grâce au lissage JMA, les faux signaux sont devenus beaucoup moins nombreux. De telles zones sont maintenant perçues par le système comme plates, et la sensibilité du système à la volatilité du marché peut maintenant être ajustée par le paramètre "Length_". Comparé au BTS1 habituel, le nouvel indicateur semble être un système plus fiable sur le graphique. On peut même dire qu'il s'agit d'un nouveau système de suivi des tendances.

Le fichier d'indicateur JMA.mq5 compilé est nécessaire dans le dossier MQL5/Indicators du terminal client pour que l'indicateur fonctionne.